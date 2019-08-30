انتهت نقابة الإعلاميين من تشكيل اللجان التأديبية، برئاسة الدكتور طارق سعدة، المحددة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين.

وأصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين القرارين رقمي 27 و28 بتشكيل اللجان على النحو التالي:

أولا: لجنة التحقيق وجرى تشكيلها من عضو مجلس إدارة، وعضوين من الشؤون القانونية، وعضوين من الجمعية العمومية.

ثانيا: مجلس التأديب الابتدائي وجرى تشكيله برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية أحد مستشاري مجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين.

ثالثا: مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة مستشار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة، وعضوين أصليين من الجمعية العمومية للنقابة، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين من الجمعية العمومية، على أن تعقد الجلسات بمقر النقابة.

وقال سعدة لـ"الوطن": "بتشكيل لجنة التحقيق ومجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي يكون قد اكتمل الشكل القانوني والقضائي النهائي للتعامل مع المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني من الأعضاء والمزاولين للمهنة بتصاريح".