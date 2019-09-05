غرق طفلة في ترعة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية، من انتشال جثة طفلة من ترعة كوم البركة بكفر الدوار.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائى بكفرالدوار، بغرق طفلة بترعة كوم البركة.

انتقل النقيب محمد الخويسكي، رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار، وجرى انتشال جثة "اسينات ا ع" 3 سنوات، مقيمة بقرية بكوم البركة بكفر الدوار، وبسؤال والدة الطفلة أكدت أنها أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، سقطت بالترعة.

جرى حفظ الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.