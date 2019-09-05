قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن ما يتم تداوله من قبل بعض الحسابات بمواقع التواصل عن "وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم، بغرض الاستعانة به لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة"، غير صحيح، موضحة أنه لا يوجد أي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت رئاسة الأركان، في بيان، على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر": أن أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة، وأن الإلتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص، والتأهيل وحاجة تلك الوحدات، مضيفة، أن ولاء وقسم منتسبي الجيش الكويتي كافة من ضباط وضباط صف وأفراد هو لدولة الكويت وتحت راية أمير البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح.