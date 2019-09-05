أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات نقل جثمان السفير الروسي في مصر سيرجي كيربيتشينكو، الذي وافته المنيه، الاثنين الماضي، داخل أحد مستشفيات القاهرة بشكل مفاجئ، ليتجه إلى العاصمة الروسية موسكو لدفنه هناك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه جرى إنهاء إجراءات شحن جثمان سيرجي كيربيتشينكو، على متن رحلة الخطوط الروسية إيروفلوت، المتجهة إلى العاصمة موسكو، ورافقته أسرته التي كانت متواجدة في القاهرة، حيث كان في وداعه أيضا بالمطار السفيرة عبير سليمان نائب وزير الخارجية.

كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، الاثنين الماضي، وفاة السفير الروسي في مصر سيرجي كيربيتشينكو، داخل أحد مستشفيات القاهرة بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز 68 عاما.