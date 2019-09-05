قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدون البنية الأساسية للتجارة الداخلية لن تستطيع الدولة إنشاء البورصة السلعية، والتي أساسها وجود المخازن والأسواق المنضبطة، قائلا "قبل نهاية هذا العام سيتم الإعلان انشاء البورصة السلعية".

مضيفا خلال افتتاح المرحلة الأولى لمشروع "داون تاون دلتا"، والمعروفة إعلاميا بـ "لوجستية طنطا"، أن الوزارة لديها خطة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في تطوير كافة مكاتب التموين بالمحافظات ونشر مشروع جمعيتي، وسيكون في 1000 موقع على مستوي المحافظة واستكمال كافة المناطق اللوجستية في حافظات الجمهورية، وايضا خدمة الصوامع الحقيلة الصغيرة، والدولة تعمل الفترة الحالية على إنشاء 26 منطقة لوجستية في 18 محافظة، بينهم سيجري طرحهم قريبا.

الدولة تعمل على إنشاء 26 منطقة لوجستية ونستهدف 300 ألف فرصة عمل

وأضاف مصيلحي أن حجم الاستثمار في المرحلة الأولى للمشروع والتي جرى افتتاحها اليوم، يصل إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه، ومع اكتمال المشروع والإنشاءات فيه والمقرر انتهائها في أبريل 2020 ستصل الاستثمارات إلى 7 مليار ونصف المليار جنيه، مع توفير فرص عمل إلى أنباء محافظات الدلتا إلى 50 ألف فرصة عمل.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما أشيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي أمس بمنع المسؤولين عن المشروع دخول مرتدين الجلباب والشبشب غير صحيح، إذ أن احترام المواطنة لا تتوقف على زي معين، ولكن على الجميع الالتزام بقواعد الصحة والسلامة، "العامل الرئيسي هو الالتزام بالصحة والنظافة لا يعقل ندخل بمنظر غير جيد أو طين والحفاظ على هذا المكان هو مسؤولية الجميع".

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف 300 ألف فرصة عمل، باستثمارات تتجاوز 49 مليار جنيه، مضيفا أن حجم فرص العمل والإشغال التي وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية تصل إلى 33% وهو أكبر وزارة توفر فرص عمل متجاوزة، بذلك حجم الإشغالات التي توفرها وزارة الصناعة والتي تصل الى 29%.

من جانبه قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن المحافظة عملت على توفير جميع الخدمات والمرافق لهذا المشروع الكبير، وسيكون انطلاقة تجارية للمحافظة، ونقلة نوعية وحضارية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل تقدر بنحو 50 ألف، وهو ما يخفف معاناة المحافظة من أنها محافظة حبيسة والأراضي تعانى من ندرة الأراضي، مشيرا أن المنطقة اللوجستية تعد مركز ومحور تجارى بين الغربية ومحافظات الدلتا وأن نسب تنفيذ المشروع جيدة للغاية والمحافظة تسخر كل الامكانيات اللازمة للانتهاء من المشروع وافتتاحه في موعده المحدد 2020.

وأوضح المهندس مايكل كرم، مهندس المشروع، أن المنطقة اللوجستية، هو أول وأكبر نشاط تجاري متكامل في منطقة الدلتا، ومن أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية في الوجه البحري، ويضم منطقتين، الأولى غذائية، والثانية لتخزين الأدوية، ويقع على مساحة 83 فدانا على أرض منطقة سبرباي بمدينة طنطا باستثمارات 7 مليار جنيه، ويضم عدد كبير من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التي ستخدم محافظة الغربية، ومحافظات الوجه البحري، بما يعادل 42 مليون نسمة، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إقامة فندق كبير على أحدث النظم العالمية، وملاعب وأندية ومناطق ترفيهية.