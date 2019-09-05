أعلن رئيس غينيا "ألفا كوندي"، اليوم، إطلاق مشاورات واسعة النطاق قريبا حول الدستور، حيث أنه لم يعلن حتى الآن عن إجراء أي تعديلات دستورية تسمح له بالترشح مرة أخرى عام 2020 في نهاية فترة ولايته الثانية، والتي ستنتهي في أكتوبر المقبل، وقال - في تصريحات بالتلفزيون الوطني للبلاد، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"- إنه يفهم النقاش الدائر في البلاد حول جميع الأمور ذات الاهتمام بما في ذلك الدستور.

وأكد كوندي، أنه أعطى أوامره لرئيس وزرائه الدكتور "إبراهيم كاسوري فوفانا" بالشروع في مشاورات مع مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني حول هذا الأمر، داعيا لإجراء انتخابات برلمانية هذا العام، والتي كان من المقرر إجراؤها في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر عام 2018 لكن تم تأجيلها.

وحث الرئيس الغيني، جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تنظيم الانتخابات التشريعية إلى مضاعفة جهودها وحماسها في العمل لحشد الجميع لضمان إجراء هذه الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

جدير بالذكر، أن "ألفا كوندي" هو رئيس غينيا الرابع، وذلك منذ إعلان استقلالها عن فرنسا عام 1958 عندما أنتخب رئيسا بعد أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد عام 2010، ثم أعيد انتخابه عام 2015 لفترة رئاسية ثانية.