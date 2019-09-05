حضّ الاتحاد الأوروبي، اليوم، إيران على "التراجع" للتخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد أن أعلنت طهران استعدادها للإعلان عن تخليها عن التزامات جديدة متصلة بالبحث والتطوير النوويين.

وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كارلوس مارتن رويز دي جورديخويلا، للصحفيين بروكسل: "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي".

وترغب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، كانت إيران أعلنت، أمس، أنها ستخفض مجددا التزاماتها النووية بعدما خلصت إلى فشل وساطة فرنسية لإطلاق حوار بين واشنطن وطهران.