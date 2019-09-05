يحل الفنان أشرف زكي ضيف شرف بمسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يقوم ببطولته إياد نصار ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، وانتهى زكي من تصوير مشاهده في العمل أول أمس الثلاثاء بمدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل حواديت الشانزليزيه تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل وبطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.