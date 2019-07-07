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"النواب" يوافق من حيث المبدأ على قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء

"النواب" يوافق من حيث المبدأ على قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء

السيطرة على حريق بمحل تجاري في حي الجمرك دون إصابات

السيطرة على حريق بمحل تجاري في حي الجمرك دون إصابات

خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين هذا العام

خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين هذا العام

جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات

جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات

البرلمان يوافق على تعريفات الهيئة المصرية للدواء

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