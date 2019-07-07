يبدأ فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الأربعاء المقبل، تصوير المسلسل بشارع عماد الدين بمدينة الإنتاج الإعلامي، حسبما صرحت مؤلفة العمل نهى سعيد لـ"الوطن".

ومن المقرر، أن تجمع المشاهد الأولى كل من إياد نصار، مي سليم، أماني كمال، فريدة سيف النصر، عايدة رياض وجينا سليم، وسيستمر التصوير في مدينة الإنتاج لمدة أسبوعين.

ويجري حاليا مخرج العمل مرقس عادل جلسات عمل مع الأبطال قبل بدء التصوير، والمسلسل من بطولة كل من إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، مي سليم، إدوارد، أماني كمال، عمر الشناوي، فريدة سيف النصر ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج "سينرجي".