ضبطت مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع مباحث البريد، اليوم، وكيل مكتب بريد قرية "كفر الأبحر" لاتهامه بالتلاعب في حساب أحد العملاء واستيلاءه على مبلغ 305 ألف جنيه بعد تزوير توقيع صاحبة الحساب.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود محضر لمركز شرطة نبروه من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات "فرع مباحث البريد " يتهم "محمد .أ. أ.م 35 سنة، وكيل مكتب بريد قرية كفر الأبحر" ومقيم بقرية "منية سمنود" التابعة لمركز أجا، بالتلاعب في أحد حسابات المواطنين والخاص بالمدعوة "محفوظة ي.ا .، 35 سنة ربة منزل" ومقيمة بذات القرية والاستيلاء على مبلغ 305 ألف جنيه وتزوير توقيعها على ايصالات السحب وإثبات رقم قومي لها غير صحيح.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد علي إسماعيل، رئيس مباحث مركز نبروه، والنقيبين مصطفي فؤاد، وإبراهيم حماد، معاونا المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف، في محضر الشرطة، بارتكابه الواقعة وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.