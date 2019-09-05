كبدت قوات الجيش اليمني مدعومة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي"، ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة، أثر قصف مدفعي على مواقع وتجمعات لهم في محافظة حجة، وأوضحت مصادر يمنية وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم، أن التجمعات المستهدفة للميليشيات الحوثية كانت تتمركز في مديرية حرض شمالي المحافظة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، من تحرير عدد من المواقع في مديرية باقم شرق محافظة صعدة، بعد هجوم مباغت على مواقع تتمركز بها عناصر مليشيا الحوثي.

سياسيا، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم، إنه يدعم المحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية؛ لإنهاء الأزمة اليمنية في الجنوب، داعيا - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية إلى اغتنام هذه الفرصة؛ لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.