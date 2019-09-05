وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبني وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج، مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

جاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي في الإدارة العامة للمرور، ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أنّ البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير بوجه عام، إذ توفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال البرنامج.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرا إلى أنّ هناك وحدة بالفعل في الوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقا، ومستعدون لبدء تنفيذ البرنامج.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنّ مدبولي وجّه بعقد اجتماع قريبا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنّه تم التنسيق معهم مسبقا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.