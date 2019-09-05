الاثنين.. "الطاقة الذرية" تناقش ملفي إيران وكوريا الشمالية في فيينا

يعقد مجلس محافظي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، اجتماعًا في مقر الوكالة في فيينا الاثنين المقبل، وقالت الوكالة في بيان، اليوم، إنه من المتوقع أن تشمل مناقشات مجلس المحافظين موضوعات أبرزها السلامة النووية والإشعاعية وتقنيات الأمن النووي وتعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية إلى جانب التحقق والرصد في نشاط إيران النووي في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لعام 2015.

وأشارت وكالة "الطاقة الذرية"، إلى أنه سيتم أيضا بحث تطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشمالية وتنفيذ اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، موضحة أنه سوف يفتتح الاجتماع المدير العام المؤقت للوكالة كورنيل فيروتا كما من المتوقع أن يعقد المدير العام مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مجلس المحافظين.