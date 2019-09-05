الخارجية الفلسطينية: اقتحام إسرائيل للخليل يعتبر إعادة احتلال بالقوة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، إن ما شهدته مدينة الخليل وبلدتها القديمة هو إعادة احتلال بالقوة، ووجود أكثر من ألفي جندي إسرائيلي لحماية مئات قليلة من المستوطنين، دليل قاطع بكذب وزيف ما زعمه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفة في بيان، أن نتنياهو نفسه كان غريبا في المكان، ومشهد الحضور العسكري ومحاولة إثبات التزوير كحقائق بالقوة كان أبلغ حضورا من ادعاءات نتنياهو وافتراءاته على التاريخ والجغرافيا.

وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على هذا التصعيد الخطير، ودعوات نتنياهو واستنجاده بالصراع الديني، يشجع الاحتلال على التمادي في تعميق التهويد وفرض السيطرة الإسرائيلية على عديد المواقع الدينية والتاريخية والشواهد الحضارية الفلسطينية، إضافة لعدم المبالاة التي يبديها المجتمع الدولي إزاء الدعوات الأمريكية الإسرائيلية لفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن القوة المحتلة لن تستطيع إنشاء حق للاستعمار في الأرض الفلسطينية، وسيبقى صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه هو صلة الوصل الحضارية التي ستذيب أسلاك الاحتلال الشائكة وبواباته الحديدية وجدرانه ومفاهيمه البالية.

وكان رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي "رؤبين ريفلين" ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد اقتحما أمس الأربعاء، "المسجد الإبراهيمي" الشريف بالخليل وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال، وأغلقت المحال التجارية في البلدة القديمة وأخلت كافة المدارس فيها، تمهيدا لهذه الاقتحامات.