فتح التقديم لـ"إيجيبت جولد".. شروط ومميزات الالتحاق بمدرسة المجوهرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم لمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية حتى 15 سبتمبر الجاري، حيث تهدف منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر، وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية في العالم.

كما تهدف المدرسة لإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، إضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمميزات للالتحاق بالمدرسة على النحو التالي:

يتكون المنهج الدراسي بالمدرسة من الآتي

1- العلوم الأساسية والثقافية.

2- العلوم الفنية في مجال التخصص.

3- التدريب العملي داخل المصانع والشركات.

تشمل مميزات الالتحاق بالمدرسة ما يلي

- الحصول على شهادة ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات "إيجيبت جولد".

- فرص التعيين بمصانع وشركات إيجيبت بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

تتمثل شروط التقديم والقبول في الآتي

- ألا يزيد السن على 18 سنة في أول أكتوبر.

- تقبل طلبات الطلاب من جميع المحافظات.

- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول التي تضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات والمقابلات الشخصية.

تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم الآتي

1- صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2018 - 2019.

2- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

5- صورتان شخصيتان حديثتان للطالب المتقدم.

6- طلب الالتحاق بالمدرسة بعد استيفائه.

7- صورة بطاقة ولي الأمر.

تسلم الأوراق المطلوبة بمقر المدرسة بمدينة العبور في محافظة القليوبية، من الـ 9 صباحًا حتى الـ 12 ظهرًا، عدا أيام الجمعة والسبت.