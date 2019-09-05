أقدم شاب على الانتحار في قرية طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بتناول قرص كيماوي سام "حبة الغلة" لمروره بحالة اكتئاب شديدة لفقدانه والديه منذ نحو 5 سنوات.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، ببلاغ أهالي طناح بالعثور على جثة شاب في أحد شوارع القرية.

انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتبين أنه يدعى "محمد ح."، 27 سنة.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة تناول قرص كيماوي سام، (حبة الغلة) ولا توجد شبهة جنائية.

وبالفحص تبين أن الشاب كان يعيش حالة اكتئاب شديدة وشعور بالوحدة بعد فقدانه والديه منذ 5 سنوات تقريبا، ما جعله ينام في الشوارع، وتناول حبة الغلة القاتلة والتي تسببت في مصرعه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.