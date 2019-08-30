أمرت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الجمعة، بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة عاطل عُثر عليه متوفيا داخل منزله في قرية "الشيخ علي" بمنطقة بياض العرب مركز بني سويف، حيث عُثر بجواره على سرنجة مستخدمة، ورجحت والدته وزوجها وفاته نتيجة تناوله جرعة كبيرة من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من "خالد . ص . ع" 49 عام، عامل، ومقيم قرية الشيخ علي ببياض العرب، بعثوره على جثة نجل زوجته ويدعى "محمد . م . ش" وشهرته بلية، 28 عام، عاطل ومقيم بمنزله الكائن بناحية الشيخ علي في بياض العرب دائرة المركز. وتبين من التحريات الأولية والمعاينة أن المتوفي سبق اتهامه والحكم عليه في عدد 6 قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وسلاح.

كما تبين أن الجثة مسجاة أعلى مرتبة بأرضية حجرة النوم مرتدياً شورت داخلي، والجثة في حالة تعفن، وتبين سلامة جميع نوافذ المنزل وعدم وجود عبث أو بعثرة بمحتويات المنزل، وعثر بجوار الجثة على سرنجة طبية مستخدمة.

وبسؤال كل من: المبلغ وهو زوج والدة المتوفي، ووالدة المتوفي وتدعى"عزة . ح . م" 52 عام، ربة منزل، قررا أن المتوفي مدمن لمخدر الهيروين، ورجحا أن الوفاة نتيجة تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

وأفاد مفتش الصحة، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري علي جثة المتوفي، أن الجثة في حالة تعفن ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة.

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وانتقلت للمعاينة، وقررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف العام، وندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 4154 إداري مركز شرطة بني سويف.