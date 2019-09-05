أصدرت محكمة عسكرية في لبنان حكما بمعاقبة إرهابي يحمل الجنسية الأسترالية، بالأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا، وذلك لإدانته بالانضمام إلى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والقتال ضمن صفوفه داخل سوريا، وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، معاقبة الأسترالي من أصل فلسطيني سامر العطواني، بتجريده أيضا من حقوقه المدنية.

وقضت المحكمة، بمعاقبة فلسطينية بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وذلك لإدانتها بتمويل تنظيم "جبهة النصرة" في الأراضي السورية، حيث تبين للمحكمة قيام المتهمة بجمع الأموال داخل لبنان وتحويلها إلى مقاتلي التنظيم في سوريا بغية مساعدتهم في تنفيذ عملياتهم الإرهابية.