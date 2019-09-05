كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن مبيعات السيارات في فئة الـ"D"وهي الفئة التي تلبي كافئة احتياجات الراكب وتتسع هذه الفئة إلى خمسة أشخاص بالغين، وتأتي دائماً بأربعة، وتكون مناسبة للعائلات الصغيرة.

وبين التقرير أن السيارة PEUGEOT - 508 حصلت على نسبة 53.8% المبيعات في هذه الفئة، وحصلت السيارة "Opel - New Insignia" على نسبة 28.9%، بينما جائت السيارة "Ford - Fusion" في المركز الثالث بنسبة مبيعات 13.9%.

وحصلت السيارات "Alfa Romeo - Giulia، وHyundai - SONATA، وToyota - CAMRY" على نسب بسيطة تتراوح بين 1% و0.4% من حجم المبيعات الإجمالية لهذه الفئة.