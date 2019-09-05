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الزمالك يطلب إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري

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انتظام أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة أسيوط

انتظام أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة أسيوط

في "الوطن" غدا: مشروع درّاجة لكل مواطن.. ومسجد الحسين يعود لمكانته

في "الوطن" غدا: مشروع درّاجة لكل مواطن.. ومسجد الحسين يعود لمكانته

محافظ جنوب سيناء يشارك في حفل زفاف بطور سيناء

محافظ جنوب سيناء يشارك في حفل زفاف بطور سيناء

عمومية "النيل لحليج الأقطان" تناقش التسوية مع الدولة 29 سبتمبر

عمومية "النيل لحليج الأقطان" تناقش التسوية مع الدولة 29 سبتمبر

فيديو.. "الجندي": البدعة والابتكار في غير العبادات سنة حسنة مُرحب بها

فيديو.. "الجندي": البدعة والابتكار في غير العبادات سنة حسنة مُرحب بها

صرف 2000 جنيه منحة للعاملين بالطيران المدني بمناسبة بدء العام الدراسي

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