نظم اتحاد طلاب مدارس مصر، حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وقال موسى إن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية حريص على تكريم الأوائل تشجيعًا و تحقيقًا لاستمرارهم على مواصلة هذا التفوق، خاصة أن هذا التكريم يضم الأوائل على جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن التكريم جرى على أرض سيناء لأنها رمز البطولة والفداء التي تتيح لهؤلاء الأوائل وهذا الجيل فرصة التأثر بأبطال وجنود مصر.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هذا البرنامج له من الأهمية بمكانه في نفوس الطلاب، الذين سيخرج من بينهم الأطباء والمهندسون والعلماء، وهم جديرون بالاهتمام والرعاية لأنهم جيل المستقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد نظمت رحلة لأوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية لمدينة شرم الشيخ، تكريمًا لتفوقهم الدراسي، ولغرس روح الولاء والانتماء لدي الطلاب.