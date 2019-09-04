التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 بعد اعتمادها، وخلال الاجتماع المنعقد مساء أمس استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني عرض تقديمي لخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفني بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0".

وأوضح مجاهد خلال الاجتماع الذي أعلنت فيه الخريطة الزمنية للعام الدراسي، كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتي تساهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية.

ومنذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة متكاملة لتطوير التعليم الفني، للاستفادة من خريجيه في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، إذ يعد تطوير التعليم الفني من الأولويات التي تسعى الدولة لتحقيقها في هذه الفترة.

مدارس تكنولوجية وبرامج دراسية جديدة

استحدثت وزارة التربية والتعليم برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، وتم تطوير 36 برنامجا دراسيا ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل في مصر، ومن المقرر تطبيقها هذه البرامج المطورة في 105 مدارس ابتداءً من العام الدراسي 2019/2020، حسب مجاهد.

وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أعلن أنّ الدولة تعمل على تحويل مسار نظام التعليم الفني إلى نظام حديث يعتمد على التكنولوجيا في التدريس والتقويم، لتحويله إلى نظام تكنولوجي متطور قادر على المنافسة على المستوى العالمي، إذ يتمثل هدف خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني تخريج عمالة فنية مدربة، وفقا لمعايير الجودة العالمية لتوفير احتياجات المشاريع القومية الكبرى والاستثمارات الصناعية والزراعية بمصر وخارجها.

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطويرا جوهريا لمنظومة التعليم والتدريب المزدوج، وتهدف لإنشاء وتشغيل مدارس فنية بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، مع التركيز على جودة العملية التعليمية والتدريبية بكل من المدرسة والمصنع منذ بداية الدراسة، لتنتهي باعتماد محلي ودولي للخريج بعد الانتهاء من دراسته، وبعدها سيجد فرصة عمل في القطاع الخاص المتبني للمدرسة.

وتعتمد المناهج المطورة على منظومة الجدارات الذي يعتبر أحد الأساليب التربوية لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل من خلال تحديد المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة لكل مهنة باشتراك مع الصناعة المعنية، ثم يتم بناء المحتوى الدراسي وفقا لتلك المتطلبات.

هيئة قومية لاعتماد جودة برامج التعليم الفني وأكاديمية لتأهيل المعلمين

أُنشئت الهيئة القومية لاعتماد جودة برامج التعليم الفنى وفقا للمعايير الدولية، وإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل معلمي ومدققي التعليم الفني، وتطوير مناهج التعليم الفني وإقامة مسابقة لاختيار أفضل مدارس تعليم فني على مستوى الجمهورية، فضلا عن التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

كما تم إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل معلمي ومدققي التعليم الفني، يأتي لتطوير الموارد البشرية، وكذلك لتأهيل ممتحنين مستقلين لتنفيذ التقويم بالمنظومة الجديدة.

مسابقات تحفيزية للمدارس الفنية

تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019، ومن شروطها أن تكون المدرسة المرشحة أتمّت دورة دراسية كاملة، اشتركت على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي في إحدى المسابقات بالمجالات المختلفة، وحصلت على مراكز متقدمة مرة واحدة على الأقل خلال آخر 3 سنوات دراسية، وكان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقي المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فني بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بـ3 مدارس.

بروتوكولات تعاون مع التعليم الفني

عقدت الوزارة العديد من البروتوكولات وأبرزها: عقد الوزارة برتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي لاستغلال السنة الأولى كفترة تأسيس عسكري للطلاب في 27 مدرسة صناعية بنين على مستوى الجمهورية نحو مدارس فنية أكثر أنضباطا في عام التعليم - عام 2019.

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة لإطلاق مدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، في إطار سعي الوزارة لتطوير التعليم الفني ورفع جودته.

كما تمن توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التعليم الفني بالوزارة وكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، لما يحظى به مشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية من أهمية وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بقطاع التعليم الفني الذي يعد الركيزة الأساسية لمثل هذه المشاريع.

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير" لتنفيذ عدد من المشروعات التعليمية، التي تمثل أولوية قصوى لدى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

تعديل التنسيق

وفي اجتماع أمس أوضحت الأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفني، أهمية تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات خاصة الجامعات التكونولوجية التي أنشئت هذا العام، لإتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفني خاصة طلاب المدارس التكنولوجيا التطبيقية، لاستكمال تعليمهم العالي في الجامعات.