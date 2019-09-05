قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن معرض «كنوز الفرعون توت عنخ آمون»، الذى حقق نجاحاً ساحقاً فى باريس، وأصبح أكثر المعارض جذباً للسياح، أعاد لأذهان الغرب ذكرى اكتشاف مقبرة كنوز الفرعون قبل نحو 100 عام.

1.3 مليون زيارة.. والمتحف الكبير يستقبل المقتنيات نهاية الجولة

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المعرض، بعد افتتاحه وعلى مدار 5 أشهر، استقبل 1.3 مليون زائر فى باريس، ليصبح المعرض الأكثر زيارة فى التاريخ الفرنسى.

وتابع التقرير أنه يجب ألا يكون هوس فرنسا الحالى بتوت عنخ آمون مفاجأة، فالمعرض الذى يضم 150 قطعة تم العثور عليها فى مقبرة الفرعون المصرى القديم، أكثر المعارض الفرنسية زيارة على الإطلاق، وجددت شعبية المعرض موجة «الهوس بالملك توت» التى اجتاحت الغرب قبل 100 عام تقريباً، عندما اكتشفت مقبرته للمرة الأولى، وفجأة بدا الجميع مهتماً بعلم المصريات فى ذلك الوقت، ويتجلى ذلك فى الموضات والفنون والثقافة والإعلان، خاصة عبر استلهام فنون العمارة من كنوز «الملك توت»، مع ظهور خط القطط السوداء الأنيقة التى تحرس المداخل.

وأوضح التقرير أن المقتنيات تم عرضها على مساحة واسعة فى لافيليت، والرقم الذى حققه المعرض خلال هذه الزيارة تخطى عدد الزوار لمعرض عام 1967 الذى بلغ وقتها 1.2 مليون زائر.

وقال تيرى فينسنتى، منظم معرض باريس، للإذاعة الفرنسية: «إن المتحف المصرى الكبير الذى تم بناؤه فى الجيزة سيستضيف هذه المقتنيات الثمينة فى نهاية الجولة».