أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا، أكد فيه حظر قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد أجهزة الـsng وأجهزة البث الأخرى إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في مصر وهي، مدينة الإنتاج الإعلامي، والهيئة الوطنية للإعلام، وشركة ANA.

وقال بيان المجلس إن المخالفين لهذا الأمر سيعرضون أنفسهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت اليوم لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس، في اجتماعه أمس، ليبدأ بذلك تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف.