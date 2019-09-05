قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاتقاء من مسألة الكوابيس تأتي من خلال النوم على وضوء، وقراءة ورد من القرآن، والأذكار قبل النوم،

وأضاف في رده على سؤال أحد المواطنين: "أنا كل يوم بحلم أحلام وحشه وبصحى على أذان الفجر بقالي أسبوع، إيه الحل في مسألة الكوابيس دي"، وذلك خلال بث مباشر عُرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال عثمان، إن مسألة الاستيقاظ من أجل صلاة الفجر شيء حسن وجيد جدًا، ولكن الاتقاء من مسألة الكوابيس تأتي من خلال النوم على وضوء وقراءة ورد من القرآن والأذكار قبل النوم، وأن ينام الإنسان على جنبه الأيمن مثلما كان ينام الرسول عليه السلام.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن كل ما سبق يقي الإنسان من الأشياء التي تُسمى بالكوابيس التي تأتي له ليلًا وتُسبب له إزعاجًا وتضايقه، كما أنه يجب على الإنسان الذي تظهر له تلك الأحلام أن لا يقلق إذا كان يؤدي ما عليه لله، ويؤدي ما عليه من فرائض.