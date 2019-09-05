كلف وزير الإسكان قيادات الوزارة ومسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات بأعلى جودة وتسليمها لمستحقيها.

وقال صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، فى اجتماع لبحث الوضع التنفيذى للمشروعات، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 526 وحدة، وجارٍ تنفيذ 920 فى محافظة الشرقية، وفى بورسعيد، جارٍ تنفيذ 13796 وحدة بمدينة بورفؤاد، وفى دمياط، تم الانتهاء من تنفيذ 656 وحدة، وجارٍ تنفيذ 60، وفى الفيوم، تم الانتهاء من 4008 وحدات، وجارٍ تنفيذ 120، وفى مطروح، تم الانتهاء من 920، وجارٍ تنفيذ 360 وحدة. أضاف «حسن» فى بيان، اليوم، أنه تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة فى مدينة بدر، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 6720 وحدة، وفى أسيوط الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 11928 وحدة، وفى المنيا الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 10848 وحدة.