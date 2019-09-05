طرحت شركة نسيان الجيل الجديد من طراز JUKE في أوروبا، والذي يوفر المتعة في القيادة، حيث يقدم مستويات جديدة من الأداء والتكنولوجيا، ضمن هيكل مذهل مكون من عدد كبير من القطع.

ومع وجود ما يقرب من مليون سيارة على الطريق في أوروبا، أحدثت نيسان JUKE صدى مع العملاء الأوروبيين بفضل تصميمها المتميز.

وتقدم JUKE رؤية نيسان الذكية، وحولها، قال "بونز بانديكوثيرا" نائب رئيس نيسان أوروبا لتخطيط المنتجات: "لقد عادت سيارة نيسان جوكي بهويتها الفريدة.. سيجذب التصميم الجديد وتجربة القيادة المثيرة عددا متزايدا من العملاء الذين يختارون عمليات الانتقال المدمجة.

وأضاف: "لقد نمت JUKE، بينما لا تزال تحتفظ بصفات القيادة المرحة التي جعلتها تبرز دائمًا".

وتحتوي السيارة على محرك 3 سلندر سعة لتر واحد مع تيربو يولد منه قوة 115 حصانا، يتصل مع ناقل سرعات أوتوماتيكي مزرود بـ7 غيارات.

وبداخل السيارة جوك 2020، شاشة قياس 8 بوصة، تدعم نظام NissanConnect الترفيهي الجديد، كما زودت بالعديد من الأنظمة المساعدة للسائق وأنظمة السلامة والأمان، كما تم إضافة نظام ProPilot للقيادة الشبه ذاتية.