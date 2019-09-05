ضبط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية بقيادة العقيد وليد فايد، صاحب شركة سياحية، المتهم الرئيسي في تشكيل عصابي يتزعمه للنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على 3 ملايين و350 ألف جنيه بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة، وتمكن ضباط القسم من ضبط المتهم، ويدعى "السيد. أ"، 42 عاما، صاحب شركة سياحية، داخل أحد الفنادق التابع لدائرة قسم ثانِ طنطا، هربا من محل إقامته خشية ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للوقائع المشار إليها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية ورد له عدد من البلاغات ضد المتهم "السيد .أ"، 42 عاما، صاحب شركة سياحة، سابق اتهامه في القضية رقم 7661 لسنة 2019 جنح مركز قطور "نصب"، و"عائشة. أ"، 37 عاما، ربة منزل، زوجة الأول، و"عبدالرازق. أ"، 36 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، شقيق الأول، مقيمين قرية "بوريج" دائرة مركز قطور، لقيامهم بدعوتهم وتلقى منهم 3 ملايين و350 ألف جنيه، مقابل توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات، نظير إعطائهم فائدة شهرية قدرها 4%، وأعطاء البعض منهم الفائدة لفترات محدودة وامتناعهم بعد ذلك عن سداد الفائدة المتفق عليها ورفضهم رد أصل المبالغ المالية إليهم، وسبق ضبط المتهمين الثانية والثالث وما زالا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضايا.