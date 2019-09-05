أطلقت الفنانة اللبنانية، ديانا حداد، أغنيتها الجديدة "جمالو" باللهجة المصرية عبر قناة روتانا على يوتيوب.

وجاءت كلمات أغنية "جمالو" من تأليف ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، ومن إنتاج روتانا.