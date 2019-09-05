أكد المهندس محمود سالم، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج بهيئة تنمية الثروة السمكية، أنه "لدى القيادة السياسية خطة طموحة لتطوير وتنمية كل بحيرات مصر سواء كانت مغلقة أم مفتوحة، وسواء لبحيرة المنزلة أو قارون أو بحيرة ناصر أو البحيرات المرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حكاية وطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "سالم"، أن تطهير بحيرة المنزلة لزيادة الإنتاج السمكي يعتبر مشروع قومي، كونها تنتج ثلث إنتاج مصر من الأسماك، كما أن تطهير بحيرة قارون من الملوثات سيؤدي إلى انتعاشة كاملة في محافظة الفيوم سواء على المستوى السياسي أو الإنتاج السمكي، مؤكدًا أن هناك خطة متكاملة لتطهير جميع بحيرات مصر بالكامل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للإنتاج بهيئة تنمية الثروة السمكية، أن الاستزراع السمكي سيسير بجانب تطهير البحيرات، ولن تحتاج مصر إلى الاستزراع السمكي عند وصول إنتاجية الفدان من المياه المفتوحة، لإنتاجية الفدان للاستزراع السمكي، التي تتراوح ما بين 4 لـ5 أطنان للفدان.