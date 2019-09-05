قالت الدكتورة شهيرة لوزا، استشاري طب النوم، ومدير مركز القاهرة لدراسات طب النوم، إن متوسط عدد ساعات النوم للبالغين ثماني ساعات يوميا.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، أن هناك ثلاثة مقومات رئيسية للنوم الصحيح، أولها المدة التي يستغرقها الشخص نائما، موضحة أن ما يقال عن ضرورة نوم الشخص ثماني ساعات غير صحيح، وأوضحت أن الثماني ساعات هي متوسط ساعات النوم وليس أقصى عدد من الساعات لأن بعض الأشخاص يحتاجون إلى النوم 11 ساعة.

وتابعت أن الجينات وعوامل وراثية كثيرة هي المسؤولة عن عدد ساعات النوم وساعات القيلولة، مؤكدة على أن الأبحاث أظهرت أن الأشخاص الذين ينامون 11 ساعة يوميا، إذا قل عدد ساعات نومهم ينهارون على عكس من اعتاد على النوم 5 ساعات مثلا. وواصلت قائلة:"النوم سلطان إذا طلبته أرقك وإذا طلبك أراحك".