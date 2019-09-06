حالة من الجدل أثيرت بعدما صرح الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجوز الصلاة في مسجد بُني بمال حرام أو الصلاة بملبس مسروق إذا تبين للشخص ذلك، وذلك خلال برنامج لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الشيخ خالد الجندي.

وقال عبد المعز إن النية الصالحة لا تُصلح العمل الفاسد، بينما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح، "يعني لو أنا نيتي صالحة وعاوز أبني مسجد، وبعدين أروح أسرق مليون جنيه عشان أبني هذا الجامع، لا يُقبل، العمل الفاسد هو العمل الفاسد".

وعلق الشيخ خالد سالم عضو بمركز الإفتاء الإلكترونية بالأزهر الشريف، قائلا إن المصلي ليس له علاقة إن كانت الأموال التي بني بها المسجد من أمول حرام أم لا، موضحا أن الجهة "منفكة"، وتعني أن من جلب المال الحرام سيحاسب عليه، والصلاة ليس لها علاقة بهذا المال.

وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن المسجد وقف، وهو ملك لله تعالي وليس ملك لأشخاص، موضحا أن هذا ينطبق أيضا على الأماكن التي تقدم خدمات عامة للناس، فعند الذهاب لقضاء خدمة ما، لن يسأل عن أموال هذا المكان أهي من حلال أم حرام.