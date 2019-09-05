أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، أن النية الصالحة لا تُصلح العمل الفاسد، بينما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف "عبد المعز": "يعني لو أنا نيتي صالحة وعاوز أبني مسجد، وبعدين أروح أسرق مليون جنيه عشان أبني هذا الجامع، لا يُقبل، العمل الفاسد هو العمل الفاسد"، كما أنه لا يجوز الصلاة في مسجد بُني بمال حرام أو الصلاة بملبس مسروق إذا تبين للشخص ذلك.

فيما رد الشيخ خالد الجندي: "لو عرفت أو فيه شكوك حوالين المسجد، يبقى تسأل، إنما مش كل ما تدخل مسجد تقول سلام عليكم يا جماعة، لو سمحتهم مين اللي بنى المسجد ده وبناه بكام وجاب فلوسه منين؟ عشان عاوز أصلي، لأ طبعا، المقصود ليس هذا أبدا".