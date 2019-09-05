قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، الاستعانة بلجنة متخصصة من المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة المنصورة لمعاينة العقار المنهار في قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إن مهمة اللجنة تشمل القيام بمعاينة العقار على الطبيعة وتحديد أمثل السبل لإخلائه من الأثاث والأجهزة المنزلية ومتعلقات إصحابه ،كما تحدد أنسب آليات الهدم المستخدمة دون إضرار بالمنازل المجاورة والمواطنين .

من جهة أخرى تابع محافظ الدقهلية مع اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تأمين محيط المنزل المنهار ووضع كردون أمني لحماية وحفظ سلامة المواطنين والمنازل المجاورة، مؤكدا أن أعمال إخلاء وهدم المنزل المنهار ستبدأ صباح الجمعة .