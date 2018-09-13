زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، قطب جلال صاحب المنزل المنهار بمركز منفلوط ونجله "طاهر قطب" المصابين المحجوزين بمستشفى أسيوط الجامعي.

واطمأن على حالتهما الصحية مقدما لهما التعزية في ضحايا الحادث الأليم، معلنا تقديمه كافة الدعم والرعاية الصحية حتى يتجاوزوا تلك الأزمة التي ألمت بهم، كما اطمأن على المرضى بقسم العظام بالمستشفى والرعاية الطبية المقدمة لهم.

رافقه خلال الزيارة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للتضامن الاجتماعي، ومجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

كانت قرية الجعب التابعة لمركز منفلوط، شهدت مساء أمس، حادث انهيار منزل ريفي مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

وانتقل المحافظ، إلى مكان الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ واستخراج المصابين ورفع الأنقاض، رافقه خلالها اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية.

كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الانهيار فور حدوثه بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية والإنقاذ السريع و2 لوادر وقلابات مجلس المدينة و3 حفارات إلى مكان الحادث، وتم رفع الأنقاض واستخراج 4 جثث و8 مصابين، تم نقل 2 من المصابين وهم قطب جلال 65 سنة، وطاهر قطب 35 سنة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وأصدر المحافظ، تعليماته إلى مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بصرف 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وألف جنيه لأسرة المصاب كتعويضات عاجلة للمصابين وأسر المتوفيين.