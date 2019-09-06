استقبل اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، اللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، بديوان عام المحافظة، لبحث الاستعدادات الخاصة ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، بحضور كابتن رانيا عطية رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، فرع البحر الأحمر.

تقام البطولة لأول مرة في مصر بمدينة الغردقة، خلال الفترة ما بين 11 حتى 13 أكتوبر المقبل، بمنتجع سهل حشيش لتحقق الغردقة إنجازا عالميا جديد.

وقال الفولي، إن الاتحاد العالمي للتايكوندو يثق بشكل كبير في نظيره الأفريقي، وتنظيمه للبطولات بمستوى عالمي.

وأكد أن الاتحاد الأفريقي للتايكوندو يضع نفسه في منافسة قوية بتنظيمه بطولة العالم الشاطئية، فقد نظم الاتحاد الأوروبي هذه البطولة لمدة عامان متتاليان في جزيرة رودس باليونان، وكانت بطولة رائعة وحظيت بإعجاب الجميع.

وأشار عبدالله إلى أهمية إقامة هذه البطولة على أرض الغردقة، لدورها في تنشيط الحركة السياحية، ووضع المحافظة على خريطة العالم السياحية والرياضية بقوة.

وأضاف أن الغردقة تمتلك أفضل مقومات النجاح لاستضافة أكبر البطولات العالمية، مشيرا إلى أنه يتوقع نجاح هذه البطولة على المستوى المحلي والعالمي، وستثبت مدينة الغردقة بجدارة مدى تميزها سياحيا، لافتا أنه سيتحقق هذا الصدى العالمي من خلال التغطية الإعلامية من وسائل الإعلام العالمية والمحلية.