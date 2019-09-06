ضبط منشطات ومكملات غذائية مجهولة المصدر خلال حملة في الغردقة

ضبطت مباحث التموين كمية من المنشطات، وبودرة مكملات غذائية مجهولة المصدر، خلال حملة أمنية في الغردقة.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدعو (أحمد ا. م.- مقيم الأقصر) وبحوزته (4170 كبسولة منشطات – 65 أمبول – 97 كيلو بودر مكملات غذائية) مجهولة المصدر، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113/1994 الخاص بشان حيازة سلعة مجهولة المصدر، بدون مستندات تدل على حيازة مشروعيتها والقانون رقم 281/1994 الخاص بشأن قمع الغش والتدليس والقانون رقم 67/2006 الخاص بحماية المستهلك.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 10741/2019 جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.