رئيس شعبة السيارات: استخدام الـ"توك توك" سينحصر في الأماكن الضيقة

قال اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة موزعي ووكلاء السيارات بالغرفة التجاربة، إن الـ"توك توك" سيستمر عمله في الأماكن الضيقة، و"عمليات الإحلال والتجديد مش هتبقى كتيرة"، لافتًا أن إحلال وتجديد التوكتوك بسيارات صغيرة سيتم في المدن المختنقة مروريًا فقط.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الـ"توك توك" كان يعمل لدى عدد من الدول، لكنهم أوقفوه بسبب تغير الظروف.

وتابع: "التوكتوك كان يعمل في طرق ضيقة وأماكن صعب دخول السيارات إليها"، مشيرًا إلى أن المواطنين في هذه الأماكن يستخدمون الـ"توك توك" نظرًا لصعوبة انتقالهم عبر السيارات العادية لضيق مساحة هذه الطرق.