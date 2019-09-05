بعد قرار "الوزراء" بإحلال التوكتوك.. تعرف على أسعار السيارت الفان

تعتبر السيارات الفان أو سيارات النقل الصغيرة، من أكثر المشاريع التي انتشرت خلال الفترة الماضية، فهي تحارب جزء كبيرة من البطالة في مصر بالنسبة للشباب، كما أن أسعار السيارات الفان ليست باهظة الثمن.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل الـ"ميني فان"، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبني وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج، مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض. وأكد مدبولي أنّ البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير بوجه عام، إذ توفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.

وفي السطور التالية، نوضح قائمة بأسعار السيارات الفان ومواصفتها في السوق المصرية.

شيفرولية N300

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1300 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 85، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ5 سرعات، ويتم تصنيعها في أمريكا وتجميعها في مصر، وسعرها في السوق المصرية 174,650 جنيه.

سوزوكي فان

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1000 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ4 سرعات، ويتم تصنيعها في اليابان، وسعرها في السوق المصرية 140,000 جنيه.

كينبو ميني فان

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1400 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ4 سرعات، ويتم تصنيها في الصين، وسعرها في السوق المصري 125,000 جنيه.

فاو V 60

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1300 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ4 سرعات، ويتم تصنيعها في الصين، وسعرها في السوق المصرية 160,000 جنيه.

فيكتوري V1

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1200 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ6 سرعات، ويتم تصنيعها في الصين، وسعرها في السوق المصرية 141,000 جنيه.

فيكتوري V2

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1300 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ3 سرعات، ويتم تصنيعها في الصين، وسعرها في السوق المصرية 160,000 جنيه.

كاري Q22

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1200 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مزود بـ4 سرعات، ويتم تصنيعها في الصين، وسعرها في السوق المصرية 155,000 جنيه.