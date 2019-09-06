خبير أمني: الـ"توك توك" تسبب في جرائم كثيرة وقرار استبداله تأخر كثيرا

علق اللواء أشرف أمين، على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستبدال الـ"توك توك" بسيارة "فان" آمنة.

وقال أمين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمرك يهمنا"، المذاع عبر فضائية "الحدث" تقديم الإعلامي أحمد حمزة وسمر شبانة، إن قرار استبدال الـ"توك توك" تأخر لفترة طويلة، لافتًا أن له مشاكل كثيرة وساعد في حدوث كثير من الجرائم، إضافة إلى جرائمه المجتمعية.

وأوضح أن أنماط معينة من الجريمة بدأت في الظهور مع انتشار الـ"توك توك"، علاوة على "حالة الكسل التي أصابت البعض وصحبتها بعض الأمراض".

وعن الجهة المنوط بها تنفيذ قرار سحب مركبات الـ"توك توك"، قال أمين إن "إدارات المرور المختلفة تتبع المحافظين وإدارة المحافظة"، مشيرًا إلى أن سحب المركبات سيتم عن طريق الشرطة بالتعاون مع الإدارة المحلية، نظرًا لوضع هذه المركبات في مستودعات خاصة بالإدارة المحلية بعد تحصيل الغرامات اللازمة عن طريق الأجهزة المحلية.