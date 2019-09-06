شعراوي: تدريب 200 شاب من ذوي الإعاقة بالمحافظات لخوض انتخابات المحليات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بصدد الإعداد، لتدريب 200 من الشباب والفتيات ذوي الإعاقة بالمحافظات من الراغبين في التعرف على عمل المحليات لتأهيلهم وتدريبهم لدخول انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون الذى وقعته وزارة التنمية المحلية والدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي للإعاقة ، لاسيما وأن قانون الإدارة المحلية الجديد والجاري عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوي الإعاقة تمثيلا مناسبا.

وأكد شعراوي أن الوزارة حريصة على التنسيق مع المجلس القومي للإعاقة، لتعريف ذوي الإعاقة بعمل الإدارة المحلية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وإتاحة الفرص لهم للالتحاق بأجهزة المحليات بالمحافظات.

وأضاف شعراوي أن الوزارة مهتمة بدعم متحدي الإعاقة في جميع المحافظات، موضحا أن التنمية المحلية من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص، كما جرى إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات، بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع .

وأشار الوزير إلى أنه سيجري أيضا تنفيذ دورات تدريبية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة .