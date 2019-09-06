سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر صرف الدولار في عدد من البنوك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر وبلوم وعودة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.