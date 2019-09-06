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الزمالك يطلب إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري

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الأحد.. 4 وزارات تبحث التعاون لرفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية

الأحد.. 4 وزارات تبحث التعاون لرفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية

تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"جيلي" الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية

تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"جيلي" الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية

وزير البترول يبحث فرص التعاون مع جيبوتى في البترول والغاز

وزير البترول يبحث فرص التعاون مع جيبوتى في البترول والغاز

شعراوي: تدريب 200 شاب من ذوي الإعاقة بالمحافظات لخوض انتخابات المحليات

شعراوي: تدريب 200 شاب من ذوي الإعاقة بالمحافظات لخوض انتخابات المحليات

"كوميكس" البريطانيين عن استلقاء رئيس مجلس العموم يشعل مواقع التواصل

"كوميكس" البريطانيين عن استلقاء رئيس مجلس العموم يشعل مواقع التواصل

أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على قرض شخصي من "العربي الأفريقي"

أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على قرض شخصي من "العربي الأفريقي"

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