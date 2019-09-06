قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيجرى خلال أيام، الإعلان عن أكبر طرح للأراضي السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة.

وأوضح أنه بالنسبة لقطع الأراضي السكنية التي سيجرى طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزا، وقطع أراض بمشروع "بيت الوطن"، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع "بيت الوطن".

وأشار وزير الإسكان إلى أن من المقرر طرح فيلات في مارينا، التي تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع "سكن مصر" في مدن "المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، إضافة إلى عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بمدن الشيخ زايد - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة، كما سيجرى طرح عدد من وحدات الإسكان المميز بمدينة دمياط الجديدة، إضافة إلى طرح عدد من الفيلات بمشروع "بيت الوطن"، في العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.