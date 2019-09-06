أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتشكيل لجنة من المتخصصين في الوزارة للتواصل مع الفريق البحثي بالجامعة المشرف على رسالة استخدام جزيئات النانو، لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الأرضية، لتتحمل جهود أعلى من المعتاد عليها دون الزيادة في مساحة مقطع العزل.

وأشار السعيد إلى أن ذلك يأتى في إطار سياسة الجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع، وفي ضوء ما كشفت عنه الدراسة الحديثة عن استخدام جزيئات النانو لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الارضية.

السعيد: لجنة من الوزارة للتنسيق مع باحثي الجامعة لاستخدام النانون تكنولوجي في عزل الكابلات الارضية

واوضح في بيان له، اليوم، أن الفريق البحثي المكون من الدكتور محمد مجدي المدرس بقسم الهندسة الكهربائية والدكتورة هناء محمد أبو المجد استاذ مساعد الهندسة الكميائية بكلية الهندسة بشبرا.

بالإضافة للجنة المشكلة من قبل وزير الكهرباء والمكونة من المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس طارق توفيق مستشار وزير الكهرباء لشئون الكابلات الكهربائية

كما تضم لجنة وزارة الكهرباء المهندس مجدي بسيوني رئيس قطاع المواصفات والاختبارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك لدراسة امكانية تطبيق نتائج الدراسة في الشركات المصنعة للكابلات الكهربائية في مصر.

وأضاف السعيد أن الجامعة حرصت على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.

وأكد السعيد على أن الجامعة تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة، وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة، وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة والمجالات الاجتماعية.

من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا إلى حرص جامعة بنها على فتح العديد من قنوات الاتصال، مع المؤسسات الصناعية والمجتمعية سواء على نطاق محافظة القليوبية أو على المستوى القومي، لتقدم حلول ابتكارية من خلال منظومة البحث العلمي وطبقا لمحاور الخطة البحثية بالجامعة وذلك لكافة المستفيدين في مجال الصناعة أو خدمة المجتمع.

وكانت دراسة علمية حديثة بجامعة بنها قدمها الباحث محمد مجدي فوزي درويش المدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا، قد كشفت عن استخدام جزيئات النانو لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الأرضية.

وأشار الباحث إلى أن استخدام هذة التقنية، يساعد على خلق أنظمة عزل جديدة قادرة على تحمل جهود أعلى من المعتاد عليها دون الزيادة في مساحة مقطع العزل.

واستهدفت الدراسة تقديم حل لتحسين معظم الخصائص الكهربائية والميكانيكية والحرارية المتعلقة بعوازل الكابلات الأرضية دون زيادة سمك العزل، وذلك عن طريق استخدام تقنية الجزئيات والدقائق النانوية.

وقال الباحث إنه جرى فحص العينات وإجراء كل الاختبارات الكهربائية، للتأكد من نتائج الدراسة التي يمكن أن يستفيد منها جميع الشركات، التي تعمل في مجال الكابلات الكهربائية في مصر وخارجها، مشيرا إلى أنه جاري تسجيل الدراسة كبراءة اختراع محلية بأكاديمية البحث العلمي.