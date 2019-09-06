تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة قتل ربة منزل ونجلتها في الأقصر.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة (حاصلة على دبلوم، ووالدتها - ربة منزل) داخل مسكنهما بناحية العوامية دائرة قسم شرطة الأقصر.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار، مُقيم بدائرة مركز شرطة طيبة، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته ألفين جنيه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بدافع السرقة.

وقرر المتهم بسابقة استعانة المجني عليهما به، منذ نحو خمسة أشهر في أعمال الدجل، وتلاحظ له ارتدائهما قِرطين ذهبيين فعقد العزم على قتلهما، والاستيلاء على القِرطين.

أضاف المتهم بقيامه فجر يوم 30/8/2019 بالتوجه لمسكن الضحيتين بزعم القيام ببعض أعمال الدجل، وإقنعهما بضرورة إيثاق كلاً منهما بغرفة مستقلة بمفردها لضمان نجاح خطته، عقب ذلك كتم أنفاسهما باستخدام قطعة قماش مبللة فأودى بحياتهما، واستولى على القِرطين وهاتف محمول خاص بالأولى وفر هارباً.

أمكن بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المستولى عليه، وقرر بقيامه ببيع القِرطين لمالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز قوص بنطاق أمن قنا، نظير 9 آلاف جنيه.

وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته متبقى من متحصلات البيع، وجرى استهداف مالك محل المصوغات الذهبية وضبطه وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهم، ونفى علمه بكون المصوغات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة.