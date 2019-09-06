حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات والصيد المخالف على "البرلس"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفه إلى الحفاظ على الثروة السمكية وإزالة كافة التعديات على بحيرة البرلس ومجرى نهر النيل .. فقد قامت مديرية أمن كفرالشيخ بإعداد حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات والإشغالات والصيد المخالف على بحيرة البرلس .. أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتى:

ضبط سيارة نقل محملة بعدد ( 234 ) شكارة سمك صغير الحجم نافق يستغل بالبيع لمصانع الأعلاف.

إزالة عدد ( 15 ) علبة غزل دورة مخالف بطول ( 1500 متر ) بحفارات الثروة السمكية.

إزالة عدد ( 10 ) جوبية صيد زريعة مخالفة بواقع ( 20 جوبية ) بحفارات الثروة السمكية .

إزالة عدد ( 20 ) غريزة خشبية معده للصيد المخالف.

إزالة عدد ( 30 ) متر غزل جانب مخالف.

ضبط عدد ( 5 ) قضايا غزل دورة مخالف بطول ( 500 متر ) .

ضبط عدد ( 5 ) قضايا غزل جوابى مخالف.

ضبط عدد ( 3 ) قضايا فى مجال حماية البيئة من التلوث .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار استمرار الحملات .