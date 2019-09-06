تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقرية إسماعيل فهمي 11، بمركز بدر.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بتلقي بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة بدر، والرائد ياسر سلام رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية، والنقيب عمرو عبد العظيم بقطاع الحماية المدنية بالبحيرة، وتبين نشوب حريق في منزل ملك "هاني كرتونة " تاجر خردة، ومقيم بقرية إسماعيل فهمي 11 بمركز بدر، وتم إخماد الحريق بمعرفة رجال الإطفاء.

وكشفت التحقيقات أن سبب الحريق، مصدر حراري بطئ من البوتاجاز، وجاري انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق، وتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.