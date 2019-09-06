ضبط صيدلي بتفتيش "التأمين الصحي" يبيع أدوية الهيئة في صيدلية بأسيوط

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بأسيوط، من ضبط كمية من أدوية التأمين الصحي بصيدلية بمركز منفلوط، يديرها صيدلي يعمل بتفتيش التأمين الصحي بأسيوط، وذلك خلال الحملات المفاجئة التي شنتها الإدارة على عدد من الصيدليات بالقرى والمراكز.

وذكر مصدر بمديرية الصحة للوطن أنه بفحص الأوراق تبين أن الصيدلي من العمالة المثبتة وحرر محضر رقم 3794 إداري منفلوط لسنة 2019.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط كمية من الأدوية المخدرة المهربة من عقار الترامادول، بالإضافة إلى كمية من المنشطات الجنسية، وكمية من الأدوية منتهية الصلاحية داخل إحدى الصيدليات بمركز أبنوب،حرر محضر رقم 2539 إداري أبنوب لسنة 2019.

وفي مركز الغنايم جرى ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وحرر محضر رقم 3639 جنح الغنايم لسنة2019.