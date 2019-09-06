إشادات كبيرة حققها مسلسل "بحر" لماجد المصري بعد عرض أولى حلقاته على شاشة قناة الحياة، حيث حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة المصري وفريق عمل المسلسل.

مسلسل بحر حلو وشكله ممتع وكله الغاز حبيت — amira Elafey (@elafey_amira) September 2, 2019

ومن أبرز الفنانيين الذين هنأوا ماجد المصري، مصطفى خاطر وجلال زكي والإعلامية بوسى شلبي، حيث أشادوا بالجهود الكبيرة المبذولة في المسلسل من قبل فريق العمل.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ومنه عرفة.

طول عمرنا متعودين نشوف #ماجد_المصري ف أدوار شر ..وكل م بشوفله حاجة بقول ياديني لو عمل حاجة صعيدي هيبقي تُحفة ..وفعلا عمل مسلسل بطولته أسمه #بحر باينله هيكون حاجة جامدة — Se7a (@TomasAbdo10) September 4, 2019

وتدور أحداث المسلسل في إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد، ورسائل عدة في مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسي الذي يتخلل حلقات العمل.