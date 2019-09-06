لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 10 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس- العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق المشار إليه آنفا، ومصرع شخص وإصابة 10 آخرين بكدمات وجروح وسحجات.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.